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واشنطن تشعر بخيبة أمل في كوريا الشمالية وتدعوها للعودة إلى الدبلوماسية

أخبار العالم

واشنطن تشعر بخيبة أمل في كوريا الشمالية وتدعوها للعودة إلى الدبلوماسية
Reuters
المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين
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دعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية التي أعلنت قطع قنوات الاتصال العسكري والسياسي مع جارتها الجنوبية، إلى "العودة إلى الدبلوماسية".

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وكالة: كوريا الشمالية تعلن قطع جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية
وكالة: كوريا الشمالية تعلن قطع جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "الولايات المتحدة لطالما دعمت التقدم في العلاقات بين الكوريتين ونشعر بخيبة أمل بسبب خطوات كوريا الشمالية الأخيرة... ندعو بيونغ يونغ للعودة إلى الدبلوماسية والتعاون".

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم أنها تجري تواصلا وثيقا مع الجانب الأمريكي في شأن التطورات مع جارتها الشمالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيم إن-تشول إن هذا التواصل يعتبر إحدى مهمات الوزارة، موضحا أنها كانت تجري اتصالات مع دول معنية أخرى وستجريه باطراد حسب الضرورة.

وأعلنت كوريا الشمالية صباح اليوم أنها ستقطع جميع قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية ابتداء من اليوم احتجاجا على حملة إرسال منشورات مناهضة لنظامها عبر الحدود.

المصدر: رويترز+ يونهاب

 

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