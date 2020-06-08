مقتل شخصين وإصابة 8 جراء انفجار في ولاية وان جنوب شرق تركيا

قتل شخصان على الأقل وأصيب 8 آخرون جراء انفجار وقع مساء اليوم الاثنين في ولاية وان جنوب شرق تركيا.

وأفادت سلطات ولاية وان حسبما نقلته وكالة "الأناضول" بأن الانفجار الذي وقع في حوالي الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، ناجم عن عبوة ناسفة واستهدف سيارة لعمال مدنيين كانوا يقومون بإصلاح الطرق في منطقة نارلي.

وذكرت سلطات الولاية أن الهجوم أسفر عن مقتل عاملين وإصابة 8 آخرين، متهمة تنظيم "حزب العمال الكردستاني" بالوقوف وراء الانفجار.

وتتهم الحكومة التركية "حزب العمال الكردستاني" المحظور في البلاد بالوقوف وراء عشرات الهجمات على المدنيين وقوات الأمن، وتحاربه منذ 36 عاما داخل تركيا وخارجها.

ويخوض "حزب العمال الكردستاني" تمردا على الدولة التركية منذ 1984، وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع.

المصدر: "الأناضول" + وكالات