 
مباشر
عاجل
"الوطن": الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدتين بريف حماة بعد ساعات من سيطرة الإرهابيين عليهما

الناتو: لا نعتبر الصين عدوا

أخبار العالم

الناتو: لا نعتبر الصين عدوا
Reuters FRANCOIS LENOIR
الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o20l

قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، إن حلف شمال الأطلسي لا يعتبر الصين عدوا، إلا أنه يجب عليه الاستعداد للرد على تحدياتها.

وصرح ستولتنبيرغ في مؤتمر افتراضي اليوم الاثنين: "الناتو لا ينظر إلى الصين باعتبارها عدوا جديدا أو منافسا، إلا أننا نرى أن تنامي نفوذها يغير توازن القوة في العالم".

وأضاف: "اتفق زعماء الدول الأعضاء في الناتو خلال اجتماعهم في لندن في ديسمبر 2019، لأول مرة في تاريخ الحلف على أنه سيكون عليه الرد على تداعيات زيادة نفوذ الصين في مجال الأمن".

تصريحات الأمين العام للناتو تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة أكبر قوة عسكرية في الحلف والصين، توترا متزايدا على خلفية قضايا عدة على رأسها الخلافات التجارية، وقضية هونغ كونغ، والوضع في بحر الصين الجنوبي، وجائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا