الناتو: لا نعتبر الصين عدوا

قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، إن حلف شمال الأطلسي لا يعتبر الصين عدوا، إلا أنه يجب عليه الاستعداد للرد على تحدياتها.

وصرح ستولتنبيرغ في مؤتمر افتراضي اليوم الاثنين: "الناتو لا ينظر إلى الصين باعتبارها عدوا جديدا أو منافسا، إلا أننا نرى أن تنامي نفوذها يغير توازن القوة في العالم".

وأضاف: "اتفق زعماء الدول الأعضاء في الناتو خلال اجتماعهم في لندن في ديسمبر 2019، لأول مرة في تاريخ الحلف على أنه سيكون عليه الرد على تداعيات زيادة نفوذ الصين في مجال الأمن".

تصريحات الأمين العام للناتو تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة أكبر قوة عسكرية في الحلف والصين، توترا متزايدا على خلفية قضايا عدة على رأسها الخلافات التجارية، وقضية هونغ كونغ، والوضع في بحر الصين الجنوبي، وجائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات