ولاية لويزيانا الأمريكية تعلن الطوارئ مع اقتراب عاصفة "كريستوبال"

أبطأت العاصفة الاستوائية "كريستوبال" من تقدمها في خليج المكسيك، متسببة في ارتفاع الأمواج ورياح شديدة وأمطار في ولاية لويزيانا الأمريكية، فيما يتوقع وصولها إلى اليابسة في وقت لاحق.

وقال المركز الوطني للأعاصير إنه "من غير المتوقع تحول العاصفة إلى إعصار، لكنها ستتسبب في سقوط أمطار تصل إلى 12 بوصة (30 سنتيمترا) ببعض المناطق".

من جهته، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على "تويتر"، على طلب لويزيانا إعلان الطوارئ "للمساعدة بكافة الأوجه في التعامل مع العاصفة".

At the request of @SenJohnKennedy & @SenBillCassidy of the Great State of Louisiana, I will be approving & signing today an EMERGENCY DECLARATION which will help with all aspects of the big storm that is currently hitting your shores. FEMA is already there. God Bless You! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

وأعلن جون بيل إدواردز حاكم لويزيانا حالة الطوارئ يوم الخميس الماضي وقال مكتب السلامة وحماية البيئة، إن "شركات النفط أخلت اليوم الأحد 188 منشأة قبالة سواحل خليج المكسيك، وأوقفت إنتاج نحو 635 ألف برميل يوميا من النفط و878 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي".

المصدر: "رويترز"