انطلاق مناورات "BALTOPS 2020 للناتو في البلطيق

انطلقت في بحر البلطيق اليوم المناورات البحرية العسكرية السنوية "BALTOPS" لدول حلف شمال الأطلسي الناتو بدورتها الـ48.

وتشارك هذه السنة في المناورات التي تستمر حتى 16 يونيو الجاري، قوات بحرية من 19 دولة في الناتو، وتحديدا 3 آلاف عسكري و29 سفينة و29 طائرة.

ومن المقرر أن يقتصر برنامج المناورات في هذا العام على الجزء البحري منها فقط بغية تقليل الاتصالات بين العسكريين المشاركين فيها تفاديا لإصابتهم المحتملة بفيروس كورونا.

وتأتي النسخة التاسعة والأربعين من المناورات بمشاركة كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

يذكر أن الناتو ينفذ مناورات BALTOPS بانتظام منذ العام 1972، بهدف زيادة مرونة البلدان المشاركة عند إجراء العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية المشتركة في منطقة بحر البلطيق.

المصدر: هئية الإذاعة والتلفزيون الإستونية