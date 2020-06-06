حريق ضخم يدمر مستودعات "أمازون" في كاليفورنيا - فيديو

دمر حريق هائل مستودعات شركة "أمازون" جنوب كاليفورنيا صباح الجمعة، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات في الحادث.

واندلع الحريق في مدينة ريدلاندز على بعد حوالي 96 كيلومترا شرق مدينة لوس أنجلوس، حيث هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، الذي أدى إلى انهيار سقف المنشأة وحرق الشاحنات المتوقفة على أرصفة التحميل.

وقال المتحدث باسم بلدية المدينة كارل بيكر، إن "المنشأة كانت مورّدا لشركة "أمازون"، وأن نحو 100 عامل تمكنوا من الخروج، دون تعرضهم لأي إصابات"، مؤكدا أنه "لا علاقة للاحتجاجات الحاصلة على خلفية مقتل جورج فلويد بالحادث".

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية، ألسنة اللهب وهي تلتهم المباني.

المصدر: "وكالات"