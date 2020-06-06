الأمير وليام يكشف عن عمل سري مارسه مؤخرا

كشف الأمير البريطاني وليام، أنه كان يشارك بشكل سري في إدارة خط إغاثة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون أزمات نفسية.

وأوضح الأمير في مقطع فيديو نشره بمناسبة "أسبوع العمل التطوعي" أنه كان واحدا من بين ألفي متطوع جرى تدريبهم على مساعدة الأشخاص عبر خدمة "Shout85258" التي توفر نصائح للصحة النفسية عبر الرسائل النصية.

يذكر أن السلطات البريطانية تجنبت في وقت سابق الحديث عن العمل التطوعي للأمير، بسبب مخاوف من تحول خط النجدة إلى وسيلة لحديث الناس عن مشاكلهم الشخصية مع الملك المستقبلي.

المصدر: standard.co.uk