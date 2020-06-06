بايدن ينتقد ترامب لذكره جورج فلويد

انتقد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، قول الرئيس دونالد ترامب، إن الراحل جورج فلويد كان سيشعر بالسعادة من نتائج الاقتصاد الأمريكي ونمو العمالة بين الأمريكيين من أصول إفريقية.

وأضاف بايدن، المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، أن الكلمات الأخيرة لجورج فلويد كانت: "لا يمكنني التنفس".

وشدد بايدن، في كلمة للناخبين في ولاية ديلاوير، على أن هذه الكلمات "تركت صداها في قلب أمتنا ... وقيام الرئيس ترامب بنسب كلمات أخرى له، ليس إلا نذالة واضحة".

المصدر: نوفوستي