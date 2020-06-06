مصرع 5 أشخاص بتحطم طائرة في الولايات المتحدة

لقي خمسة أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، مصرعهم أمس الجمعة، جراء تحطمت طائرة صغيرة في شمال ولاية جورجيا الأمريكية.

وقال مأمور الشرطة المحلية، في حديث لمحطة "فوكس" التلفزيونية المحلية، إن الطائرة كانت تقل الطيار وعائلة من أربعة أفراد، كانوا متوجهين من فلوريدا إلى إنديانا لحضور جنازة ولم ينج أحد منهم.

من جانبها، أشارت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إلى أن الطائرة سقطت خلال عاصفة ضربت المنطقة، ولكن من الصعب في الوقت الراهن تحديد السبب الدقيق لهذه المأساة.

المصدر: تاس