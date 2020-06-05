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الصين توصي مواطنيها بتجنب السفر إلى أستراليا بسبب التمييز

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الصين توصي مواطنيها بتجنب السفر إلى أستراليا بسبب التمييز
Reuters David Gray
سياح صينيون وآسيويون في سدني بأستراليا - أرشيف
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أهابت وزارة الثقافة والسياحة الصينية بمواطنيها تجنب السفر إلى أستراليا، نظرا للتمييز والعنف ضد الصينيين بسبب وباء "كوفيد-19".

وقالت الوزارة: "لاحظنا وجود زيادة مزعجة في الآونة الأخيرة في حوادث التمييز العنصري والعنف ضد الصينيين والآسيويين في أستراليا بسبب تأثير وباء كوفيد-19".

وقال آسيويون من بلدان متعددة، إنهم "تعرضوا لمضايقات منذ ظهور فيروس كورونا"، بعضها في الولايات المتحدة.

وأصدرت الصين تحذيرا للمسافرين إلى هناك في وقت سابق من العام، عقب ورود شكاوى من البعض واجهوا معاملة سيئة مرتبطة بظهور الوباء.

المصدر: "رويترز"

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