ترامب: الحرس الوطني وضع حدا للفوضى في مينيابوليس

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تكليف الحرس الوطني بالتعامل مع المتظاهرين المحتجين على مقتل جورج فلويد خلال توقيفه.

وشدد ترامب أثناء مؤتمر صحفي على أن الحرس الوطني تمكن من استعادة النظام في معقل الاحتجاجات مدينة مينيابوليس خلال ليلة واحدة و"أنهى الفوضى" هناك.

وشجع الرئيس حكام الولايات على السماح له بإرسال الحرس الوطني إلى ولاياتهم، متعهدا بفعل ذلك "بسرعة تصيبهم بالدوار".

وذكر ترامب أن اليوم هو "يوم عظيم" لجورج فلويد وكل واحد، مضيفا: "آمل في أن جورج ينظر من السماء الآن ويقول: أمر عظيم يحصل في بلادنا".

يتبع..