حارس مدرسة صينية يهاجم التلاميذ بسكين

قالت سلطات مدينة وتشو في جنوب الصين، اليوم الخميس، إن حارس مدرسة عمره 50 عاما، هاجم بسكين مجموعة من التلاميذ في ضاحية وانغ فو.

ووفقا للمعطيات، وقع الحادث بالقرب من المدرسة في حوالي الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي (03:30 بتوقيت موسكو).

وأشارت السلطات، إلى أن بين المصابين، العديد من الأطفال ومدير المدرسة. ونوهت بأن الشرطة اعتقلت المهاجم على الفور.

وأضافت السلطات، أنه تم نقل كل المصابين، إلى مستشفة قريب. وأكدت أن حالة 3 مصابين ومن ضمنهم المدير، شديدة الخطورة.

ويجري التحقيق في ظروف وملابسات الحادث، وكذلك دوافع المجرم.

المصدر: تاس