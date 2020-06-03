وزير بريطاني يخضع لفحص الكشف عن كورونا

أجرى وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال، ألوك شارما، فحصا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو يعزل نفسه حاليا بعد أن شعر بالإرهاق في البرلمان اليوم الأربعاء.

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وأعيد افتتاح الغرفة السفلى من البرلمان البريطاني أمس الثلاثاء بعد تخفيف الحكومة من القيود المفروضة، حيث اصطف النواب في طوابير طويلة للتصويت.

وسجلت بريطانيا اليوم ارتفاعا ملموسا جديدا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 359 حالة جديدة.

كما أفادت وزارة الصحة البريطانية برصد 1871 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 279856.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.

المصدر: وكالات