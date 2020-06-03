ترامب: أريد اتفاقا نوويا مع روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تطلعه إلى عقد اتفاق نووي مع روسيا.

وفي حديث لقناة "فوكس نيوز"، رد ترامب على سؤال حول روسيا قائلا: "أريد اتفاقا نوويا.. (أريد) الذرة الآمنة، لأن ذلك يمثل أكبر تحد يواجهه العالم".

وتنتهي مدة اتفاقية "ستارت-3" حول الأسلحة الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة في العام 2021، وتقول الولايات المتحدة إن تمديدها ممكن فقط بشرط انضمام الصين إليها وأن تشمل عددا من أنظمة سلاح لم تذكر في نص الاتفاقية الحالية.

بيسكوف: الوقت آخذ بالنفاذ!

وفي تعليقه على تصريحات ترامب بشأن الاتفاق النووي مع روسيا، دعا المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى تكثيف جهود وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة لحل مشكلة تمديد "ستارت-3".

وقال بيسكوف: "نعتقد أن على وزيري خارجيتنا تكثيف جهودهما لأن الوقف آخذ بالنفاذ فيما يخص ستارت-3".

المصدر: نوفوستي