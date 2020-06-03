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بريطانيا.. وفيات كورونا تتجاوز 50 ألفا

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بريطانيا.. وفيات كورونا تتجاوز 50 ألفا
Reuters
صورة أرشيفية/ مدينة أولني
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تجاوز عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة حاجز الخمسين ألف وفاة، وذلك وفقا لإحصاء "رويترز" المستند إلى المصادر الرسمية للبيانات.

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وأدت بيانات جديدة من اسكتلندا إلى ارتفاع الحصيلة في بريطانيا إلى 50059، مما يعني دخول مرحلة مروعة، في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء، بوريس جونسون، تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة المفروضة لمكافحة الفيروس.

ويشتمل إحصاء "رويترز" بالأساس على الحالات التي يُذكر في شهادات وفاة أصحابها مرض كورونا، في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، حتى 22 مايو، وحتى 31 مايو في اسكتلندا.

وبعكس الحصيلة اليومية التي تعلنها الحكومة، فإن أرقام شهادات الوفاة تشمل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.

كما يتضمن إحصاء "رويترز" الوفيات التي حدثت في المستشفيات الإنجليزية بعد 23 مايو، وفي ويلز وأيرلندا الشمالية.

المصدر: رويترز

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