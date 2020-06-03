ألمانيا ترفع الحظر على السفر للدول الأوروبية بداية من 15 يونيو الجاري

أعلن وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، اليوم الأربعاء، أن بلاده تستعد لرفع الحظر على السفر للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 15 يونيو الجاري

وقال وزير الخارجية الألماني، في تصريح صحفي، إن ألمانيا سترفع الحظرا على السفر للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بريطانيا وأيسلندا والنرويج وليختنشتاين وسويسرا، اعتبارا من 15 يونيو.

وأوضح ماس أنه سيجري استبدال حظر السفر بمبادئ توجيهية، مشيرا إلى أنه سيتم حث الألمان على عدم السفر إلى بريطانيا عندما لا يكون ذلك ضروريا.

المصدر: رويترز