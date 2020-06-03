وزير بريطاني: جونسون يتولى مسؤولية إدارة أزمة كورونا

قال وزير الدولة بوزارة الصحة البريطانية، إدوارد أرجار، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون أخذ على عاتقه الإشراف على إدارة ملف وباء فيروس كورونا.

وقال أرجار لشبكة "سكاي نيوز" تعليقا على تقرير نشرته "تليغراف، إن جونسون يستعيد الاضطلاع بإدارة أزمة كورونا، وإن "رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة ورئيس الوزراء يدير الحكومة. رئيس الوزراء هو المسؤول دوما".

وعندما سُئل عن نظام تتبع المصابين بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، قال أرجار "وصلنا الآن إلى مستوى تعقب الآلاف بنجاح، ليست لدي أرقام محددة لأننا نعمل مع سلطة الإحصاءات بالمملكة المتحدة حتى توافق على العملية للتأكد من أنهم يقبلونها ويعتبرونها محل ثقة".

وتعتبر بريطانيا أكثر الدول الأوروبية تضررا من تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت نحو 40 ألف حالة وفاة، ونحو 280 ألف إصابة، بحسب آخر الإحصاءات.

المصدر: رويترز