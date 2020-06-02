إسرائيل تنفذ تجربة ناجحة لصاروخ باليستي في البحر المتوسط (فيديو)

أعلنت إسرائيل، يوم الثلاثاء، عن نجاح تجربة لإطلاق صاروخ باليستي في عرض البحر المتوسط من انتاج الصناعات الإسرائيلية العسكرية من طراز "لورا".

وقال أفيخاي ادرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" حول عملية إطلاق الصاروخ الباليستي: "تضمنت التجربة الناجحة اليوم إطلاق صاروخین بعيدي المدى إلى نقطة تصادم مخطط لھا على مستوى سطح البحر على مسافتي 90 كيلومترا و400 كيلومتر"​​​.

وأضاف أدرعي أنه "خلال التجربة تم اختبار نطاق القدرات المتقدمة لنظام الأسلحة في المدى القصير والطويل".

وصرح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامن نتنياهو، في بيان تعقيبا على هذه التجربة: "بموازاة حربنا على فيروس كورونا نواصل الحفاظ على أمن إسرائيل، في الدفاع وفي الهجوم".

وعلق أوفير جندلمان الناطق باسم نتنياهو: "كل الاحترام للصناعات الجوية ولوزارة الدفاع.. هذه التجربة الناجحة التي أجريت اليوم تحمل بشرى سارة أخرى بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين وبشرى سيئة أخرى بالنسبة لأعداء إسرائيل".

المصدر: وكالات