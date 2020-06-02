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مركز الأعاصير الأمريكي يحذر من عاصفة "كريستوبال"

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مركز الأعاصير الأمريكي يحذر من عاصفة
nhc.noaa.gov
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رصد المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة تشكل عاصفة استوائية جديدة في خليج المكسيك أطلق عليها اسم "كريستوبال"، قد تتحول إلى إعصار مدمر.

وتوقع المركز أن تتسبب "كريستوبال" التي تبلغ سرعة رياحها حاليا قرابة 17.8 متر في الثانية، بأمطار غزيرة سترافقها فيضانات في كل من المكسيك وغواتيمالا وهندوراس والسلفادور.

وحذر المركز من أن "كريستوبال" ستغير مسارها لتتجه في الأيام القادمة نحو الساحل الأمريكي، وقد تصل إلى شواطئ ولايتي تيكساس ولويزيانا. 

ومن المحتمل أن تتحول "كريستوبال" لاحقا إلى إعصار في حال فاقت سرعة رياحها 33 مترا في الثانية.

المصدر: تاس

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