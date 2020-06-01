البيت الأبيض: الحكومة الأمريكية سترسل قوات فدرالية إضافية للتعامل مع الاحتجاجات

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الحكومة الأمريكية سترسل قوات إضافية إلى الولايات للتعامل مع موجة الاحتجاجات التي تعم البلاد بعد مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيلي ماكيناني، في مؤتمر صحفي، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى اليوم اجتماعين مع كل من وزير الدفاع، مارك إسبر، ووزير العدل، ويليام بار، مبينة أنه تقرر بعد هذه المحادثات أنه "سيتم نشر أصول فدرالية إضافية في كل أنحاء البلاد" في الوقت القريب للتعامل مع المحتجين.

وأشارت ماكيناني إلى أن ترامب "يطالب باتخاذ إجراءات لحماية الأعمال والمواطنين الأمريكيين"، موضحة أنه "تم نشر 17 ألف مقاتل من قوات الحرس الوطني... لكن هناك ولايتان فقط أشركتا أكثر من ألف عنصر".

وأكدت أن ترامب يصر على ضرورة قيام حكام الولايات الأمريكية بنشر مزيد من قوات الحرس الوطني لردع أعمال الشغب.

ووجهت المتحدثة باسم البيت الأبيض انتقادات جديدة إلى حكام الولايات، التي تشهد الاحتجاجات، وقالت إن عملهم يكمن في ضمان الأمن في تلك الأراضي "إلا أن الكثير منهم فشلوا في تنفيذ مهامهم بشكل واضح".

المصدر: وكالات