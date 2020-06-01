البرتغال تسجل 14 وفاة و200 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters Rafael Marchante
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o09r
أعلنت وزارة الصحة البرتغالية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 14 وفاة و200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وأفادت الوزارة، في بيان، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 200 حالة لتصل إلى مستوى 32700، في زيادة نسبة 0.6%.
وأضافت أن عدد ضحايا الفيروس في البرتغال ازداد بواقع 14 شخصا ووصل إلى نقطة 1424 في ارتفاع بنسبة 1%، بينهم 724 امرأة و700 رجل.
كما ذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 143 حالة شفاء جديدة في البلاد، ليرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 19552 شخصا.
المصدر: وكالات