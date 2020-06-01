اندلاع حريق كبير بجبال الكرمل في حيفا (صور + فيديو)

أفادت مراسلة RT في القدس، يوم الاثنين، بأن حريقا هائلا اندلع بجبال الكرمل في حيفا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحريق اندلع بالقرب من يوكنعام، وأن النيران التهمت مساحات كبيرة من الأشجار في المنطقة.

هذا وتعمل طواقم الإطفاء والطائرات على إخماد النيران، كما وتتواجد في المنطقة طواقم الشرطة والإسعافات وذلك تحسبا لحصول أي طارئ.

وجاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي: "تعمل طواقم إطفاء وإنقاذ معززة وطائرات إطفاء على إخماد حريق شب في أحراش بمنطقة كريات حروشت - كريات طبعون".

وتابع البيان: "النيران تنتشر بسرعة لاتجاه الشرق والجنوب بسبب الرياح القوية في المنطقة، وأن والطواقم تبذل جهودا لمنع انتشار النيران واقترابها من منظومة PRMS (غاز طبيعي)".

وأضاف في وقت لاحق أن "النيران تنتشر من اتجاهين، الأول لاتجاه منطقة المحرقة - عسفيا، والثاني لاتجاه يوكنعام.

#صور| حريق بالقرب من مستوطنة كريات طبعون في منطقة الكرمل بالداخل المحتل pic.twitter.com/RUYLfXC7FK — فلسطين الآن (@paltimes2015) June 1, 2020

حريق كبير في أحراش الكرمل، طواقم الاطفاء تعمل مع طائرات للسيطرة على النيران. pic.twitter.com/ifw7YfRFP6 — محمد سواعد מחמד סואעד, sawaed.mohamad (@MohamedSwa3ed) June 1, 2020

تصوير جوي للحريق في منطقة جبال الكرمل🎥🎙🗞ממעוף הציפור לשריפת הענק בהרי הכרמל . pic.twitter.com/bkGq1sb1wS — |فرات نصار|פוראת נסאר|FURAT NASSAR (@nassar_furat) June 1, 2020

الحريق في جبال الكرمل 🎥🎙🗞:"السِنة اللهب اتت على اكثر من ٦٠٠٠ دونم"השריפה בהרי הכרמל :"האש כילתה יותר מ-6000 דונם ".



توثيق :سامر مبرشم pic.twitter.com/wustU7h8LL — |فرات نصار|פוראת נסאר|FURAT NASSAR (@nassar_furat) June 1, 2020

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية