مع اقتراب عودة الحركة بين المقاطعات.. لومبارديا الإيطالية تدعو سكانها للحذر!

دعت مقاطعة لومبارديا، المنطقة الأكثر تضررا من كورونا بإيطاليا، إلى توخي الحذر بشأن إعادة فتح المدينة المنتظر في 3 يونيو، في حين ترددت أنباء عن إمكان تأجيل موعد تخفيف القيود.

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وقال مسؤول الرعاية الاجتماعية في لومبارديا، جوليو غالليرا، اليوم الجمعة، إنه "لا تزال هناك حاجة إلى توخي الحذر لفهم ما إذا كنا في مرحلة جديدة مختلفة أم لا"، مشيرا إلى أن "موعد القيام بتقييم شامل بعد انطلاق المرحلة الثانية لحالة الطوارئ المعلنة بسبب تفشي كورونا، هو 8 يونيو المقبل".

وكان حاكم المقاطعة أتيلليو فونتانا، صرح أمس بأن "بيانات العدوى تبرر شيئا من التفاؤل"، وأضاف أن "الوضع يتحسن بشكل كبير. لذلك أعتقد أن لومبارديا ستكون بالتأكيد مشمولة بالقرار الحكومي بإعادة فتح الحركة بين المقاطعات".

وقال: "أنا واثق جدا من التقييم الذي ستصدره الحكومة ومقتنع بأنه اعتبارا من 3 يونيو، سيكون بوسع اللومبارديين التنقل بحرية في جميع أنحاء إيطاليا".

وسجلت إيطاليا حتى اليوم الجمعة، 231,732 إصابة بفيروس كورونا، فيما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 33,142.

المصدر: آكي