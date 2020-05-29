عمّان تحذر واشنطن ولندن من "خطر غير مسبوق" جراء خطط الضم الإسرائيلية

حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، نظيريه الأمريكي، مايك بومبيو، والبريطاني، دونيميك راب، من خطورة خطط إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت الخارجية الأردنية في بيان لها أن الصفدي في المكالمة مع راب "أكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وسريع لحماية فرص السلام من الخطر غير المسبوق الذي سيمثله تنفيذ إسرائيل قرارها ضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة".

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وثمن وزير الخارجية الأردني موقف المملكة المتحدة الداعم لحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، مشددا على أنه "يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يمثل خيارا استراتيجيا فلسطينيا وعربيا وضرورة إقليمية ودولية".

وأشار الصفدي إلى أهمية الدور البريطاني في جهود إيجاد أفق حقيقي للمضي قدما نحو هذا الحل من خلال إطلاق مفاوضات مباشرة جادة وفاعلة، مثمنا الدعم الذي تقدمه لندن إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وفي الاتصال مع نظيره الأمريكي بومبيو، أعرب الصفدي، حسب الخارجية الأردنية، عن رفض المملكة الهاشمية لأي ضم لأراض فلسطينية، باعتباره تقويضا لفرص السلام، مذكرا بموقف بلاده الداعي إلى تكاتف الجهود لإطلاق مفاوضات مباشرة وجادة لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

كما بحث الصفدي مع بومبيو وراب ملفات دولية وإقليمية أخرى، في مقدمتها التضامن في مساعي محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها الاقتصادية.

المصدر: RT