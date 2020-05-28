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فرنسا تستعد للمرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل

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فرنسا تستعد للمرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل
Reuters
مدينة نيس - فرنسا
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تقدم الحكومة الفرنسية اليوم الخميس المرحلة الجديدة من تخفيف إجراءات العزل التي بدأت في 11مايو والتي قد تشمل إمكانية إعادة فتح الحانات والمطاعم والحدائق العامة مع تحسن الوضع الصحي.

وسيعلن رئيس الوزراء الفرنسي وحكومته بعد ظهر اليوم الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثاني من يونيو، الموعد المحدد لبدء المرحلة الثانية من تخفيف تدابير الحجر الصحي.

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وقال مصدر حكومي إن السلطة التنفيذية تنوي أن تعيد في الثاني من يونيو فتح الفنادق والمقاهي والمطاعم في المناطق الخضراء، أي تلك التي تشهد انتشارا ضعيفا للفيروس وضغطا ضئيلا على المستشفيات.

في المقابل في المنطقة الحمراء، أي في باريس ضمنا، لا يمكن أن تفتح هذه الأماكن أبوابها قبل الأول من يوليو.

والأماكن الأخرى المطروحة هي الحدائق والمحميات في كل مكان، مع فرض ارتداء أقنعة واقية في المنطقة الحمراء. وتشكل هذه المسألة محور مواجهة بين الحكومة ورئيسة بلدية باريس الاشتراكية، آن هيدالغو، التي تدعو بشدة إلى إعادة فتحها.

وإعادة فتح المدارس المتوسطة (11 إلى 14 عاما) مطروحة أيضا ، مثل تخفيف القاعدة التي تمنع الابتعاد أكثر من مئة كيلومتر عن مكان الإقامة.

ومنذ 11 مايو، تاريخ بدء تخفيف إجراءات العزل، تعتبر "حمراء" أربع مناطق في شمال شرق باريس، بينها باريس ومنطقتها، ومايوت.

وتفيد آخر نتائج توصلت إليها السلطات الصحية أن "انتشار الفيروس تباطأ بشكل كبير"، مع انحسار متواصل في عدد المرضى الذين في حالة خطيرة أو في الإنعاش (1501 يوم الأربعاء، أي أقل بـ54 من اليوم السابق الثلاثاء).

المصدر: أ ف ب

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