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بوتين يبحث مع أمير قطر مكافحة كورونا والتحضيرات لكأس العالم والتسوية السورية

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بوتين يبحث مع أمير قطر مكافحة كورونا والتحضيرات لكأس العالم والتسوية السورية
Sputnik Aleksey Nikolskyi
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - صورة أرشيفية
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس مكالمة هاتفية مع أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني تناولت طيفا من أهم المواضيع المطروحة على الأجندة الثنائية والإقليمية والدولية.

وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها أن بوتين وأمير قطر تميم بحثا المسائل المهمة في الأجندة الثنائية وثمّنا مستوى التعاون بين الدولتين، لاسيما في مجال الطاقة والاستثمار، مع إبداء التطلع المتبادل إلى تطوير العلاقات الروسية-القطرية برمتها.

واتفق الزعيمان خلال المكالمة على إقامة تنسيق مباشر بين وزارتي الصحة الروسية والقطرية في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تم الاتفاق على مواصلة التعاون ضمن إطار التحضيرات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر عام 2022.

وتبادل بوتين والأمير تميم الآراء بشأن سلسلة من المواضيع الدولية الأكثر إلحاحا، بما في ذلك مستجدات الوضع في أسواق الطاقة العالمية.

كما تطرق الزعيمان إلى ملف التسوية السورية، حيث تم التأكيد على فعالية الجهود التي تبذلها روسيا في سبيل استعادة استقلالية الدولة السورية ووحدة أراضيها، مع التشديد على ضرورة تطبيع الوضع الإنساني في هذا البلد.

وأشار بيان الكرملين إلى أن بوتين هنأ الأمير تميم والشعب القطري بمناسبة عيد الفطر.

المصدر: RT

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