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ميركل: كورونا لم ينته بعد

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ميركل: كورونا لم ينته بعد
Reuters POOL New
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنه لا بد من توضيح أن فيروس كورونا لم ينته بعد، وأنه لا تزال هناك حاجة لاتخاذ الإجراءات الأساسية، مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "الوباء لم ينته.. الفيروس لا يزال موجودا".

وأضافت، أن "الاتفاق مع الولايات الألمانية على القضايا الرئيسية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، أمر بالغ الأهمية".

وأعلن مسؤول بارز في ألمانيا أمس الثلاثاء، عن أن الحكومة اتفقت مع رؤساء وزراء الولايات، على تمديد قيود التباعد الاجتماعي حتى 29 يونيو المقبل، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجلت ألمانيا حتى الاثنين 178570 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 8257 وفاة.

المصدر: "رويترز"

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