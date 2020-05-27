بومبيو: لا يمكن لأي شخص عاقل تأكيد أن هونغ كونغ تحافظ على درجة عالية من الاستقلالية من الصين

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأربعاء، إنه لا يمكن لأي شخص عاقل أن يؤكد أن هونغ كونغ تحافظ على درجة عالية من الاستقلالية من الصين، وأن يقدم حقائق ملموسة.

وأضاف وزير الخارجية أنه أكد على الكونغرس أن هونغ كونغ لم تعد مؤهلة لمعاملة خاصة بموجب القوانين الأمريكية مثلما كانت وهي تحت القانون البريطاني قبل يوليو 1997.

Today, I reported to Congress that Hong Kong is no longer autonomous from China, given facts on the ground. The United States stands with the people of Hong Kong. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 27, 2020

المصدر: رويترز