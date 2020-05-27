 
مباشر
عاجل
وزير الخارجية الفرنسي: سيناريو سوريا يتكرر في ليبيا والوضع مقلق جدا

بومبيو: لا يمكن لأي شخص عاقل تأكيد أن هونغ كونغ تحافظ على درجة عالية من الاستقلالية من الصين

أخبار العالم

بومبيو: لا يمكن لأي شخص عاقل تأكيد أن هونغ كونغ تحافظ على درجة عالية من الاستقلالية من الصين
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nyyb

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأربعاء، إنه لا يمكن لأي شخص عاقل أن يؤكد أن هونغ كونغ تحافظ على درجة عالية من الاستقلالية من الصين، وأن يقدم حقائق ملموسة.

وأضاف وزير الخارجية أنه أكد على الكونغرس أن هونغ كونغ لم تعد مؤهلة لمعاملة خاصة بموجب القوانين الأمريكية مثلما كانت وهي تحت القانون البريطاني قبل يوليو 1997.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا