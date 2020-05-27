الكنيست الإسرائيلي يختار فلسطينيا نائبا لرئيسه

انتخب الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، رئيس القائمة العربية المشتركة، منصور عباس، نائبا لرئيسه.

ووصف عباس، على صفحته في "فيسبوك"، انتخابه استحقاقا للقائمة المشتركة (ثالث أكبر قوة في الكنيست الحالي)، متعهدا ببذل قصارى الجهد في هذا المنصب لمعالجة قضايا المجتمع العربي ومنع تهميش اقتراحات وتوجهات النواب العرب.

بعد انتخابي نائبًا لرئيس الكنيست: "سأبذل جهدي من خلال نيابتي لرئيس الكنيست وعضوية رئاسة الكنيست، حتى تعالج الكنيست... Posted by ‎منصور عباس - Mansour Abbas‎ on Wednesday, May 27, 2020

ويترأس الكنيست حاليا النائب عن حزب "الليكود" ياريف ليفين.

المصدر: RT