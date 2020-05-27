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تركيا تنفذ غارة جوية جديدة على شمال العراق

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تركيا تنفذ غارة جوية جديدة على شمال العراق
Reuters Murad Sezer/
مقاتلات تونسية من طراز "إف-4" - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، عن تنفيذ غارة جوية جديدة على شمال العراق.

وذكرت الوزارة على حسابها في "تويتر" أن الغارة استهدفت مواقع لـ"حزب العمال الكردستاني" في منطقة أسوس، وأسفرت عن تحييد خمسة من عناصر "الحزب" الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا.

ولفتت الوزارة إلى أن العملية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات التركي، حيث تم رصد عناصر لـ"حزب العمال الكردستاني" عبر آليات الاستطلاع والمراقبة المتواصلة في المنطقة.

المصدر: الأناضول

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