الولايات المتحدة تسجل نحو 700 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الأربعاء، برصد قرابة 700 وفاة وأكثر من 18.6 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الثلاثاء.

وأكدت الجامعة التي تتابع انتشار الفيروس التاجي في العالم، أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس 26 مايو 693 وفاة و18611 إصابة جديدة بالعدوى التي تسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 500 وفاة و19056 إصابة في اليوم السابق).

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة، حسب بيانات الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات فيروس كورونا، خلال 124 يوما مرت منذ رصد أول حالة للعدوى فيها، 1681418 إصابة بالوباء، وتوفى 98929 مريضا جراء الجائحة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

المصدر: RT