أنقرة: لا نزال ملتزمين بمنظومة "إس - 400"

جددت أنقرة التأكيد على أن تفعيل منظومة الدافع الجوي "إس –400" سيتم بالتأكيد، على الرغم من التأخير الطويل الناجم عن الفيروس التاجي.

وفيما كان مقررا تنشيط منظومة الدفاع الجوي "إس – 400" التي اشترتها تركيا من روسيا خريف عام 2017، عزا المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم قالن، في مقابلة مع "فرانس 24" التأخير إلى ظروف الجائحة، مكررا في الوقت ذاته ما صرح به العديد من كبار المسؤولين الأتراك، بمن فيهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجدد قالن القول إن منظومة الدفاع الجوي "إس – 400" جاءت نتيجة جهود للحصول على منظومة دفاعية، مشيرا إلى أن بلاده لم يكن لديها أي خيار آخر.

وردا على سؤال عما إذا كان سيتواصل عدم تفعيل المنظومة الروسية مع استمرار المفاوضات مع أطراف أخرى للحصول على منظومات بديلة، شدد المتحدث باسم أردوغان على أن "الإجراءات فيما يتعلق بإس 400، تجري كما كان مبرمجا لها سابقا، وربما ساهم كوفيد- 19 في تباطؤ هذه العملية لكننا ما زلنا ملتزمين بهذه المنظومة".

المصدر: فرانس - 24