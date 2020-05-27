شاهد.. البنتاغون يقر بصدقية فيديوهات مسربة لـ"أطباق طائرة"

أقرت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء، بصدقية ثلاثة فيديوهات قصيرة مسربة منذ سنين يعتقد أنها وثقت تحليق أجسام طائرة مجهولة الهوية.

ونشر البنتاغون رسميا تلك الفيديوهات التي تظهر ما وصفته الوزارة بـ"توغلات عسكرية في المجال الجوي من قبل ظاهرة جوية مجهولة الهوية".

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن أحد هذه الفيديوهات يعود إلى نوفمبر 2004 والآخرين إلى يناير 2015، وتم تسريبها في عامي 2007 و2017 دون تصريح.

وذكر البنتاغون أن البحرية الأمريكية سبق أن اعترفت بأن هذه الفيديوهات سجلت من قبلها، مضيفا أن قرار نشرها رسميا جاء بعد مراجعة شاملة خلصت إلى أن هذه الخطوة "لا تكشف عن أي قدرات أو نظم حساسة ولن تعيق أي تحقيقات مستقبلية في توغلات عسكرية في المجال الجوي من قبل ظاهرة جوية مجهولة الهوية".

وتظهر الفيديوهات أجساما طائرة مجهولة الهوية تم رصدها بواسطة آلات تصوير بصري وبالأشعة دون الحمراء، ويضم اثنان منها تعليقات من قبل عسكريين أمريكيين.

المصدر: RT