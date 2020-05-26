إيران: على واشنطن أن تتذكر ماضيها الخبيث والأسود بدل محاكمتنا

شنت الخارجية الإيرانية هجوما عنيفا على الولايات المتحدة واصفة إياها بأنها غير مؤهلة لإطلاق الأحكام على الدول الأخرى، داعية واشنطن للبحث في "ماضيها الخبيث والأسود".

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي في تصريح له الاثنين، إن "الولايات المتحدة غير مؤهلة أبدا سياسيا وقانونيا وأخلاقيا لإطلاق الأحكام على الدول الأخرى ومن الأفضل لها أولا البحث في ماضيها الخبيث والأسود خاصة وأن الإدارة الحالية لوزارة الخارجية الأمريكية تعتبر بفخر أن الكذب هو عنصر تقدمها".

ورفض موسوي التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية واعتبر الاتهامات الواردة فيه بأنها "ناجمة عن التزييف والتآمر والأوهام بهدف شن الحرب النفسية وفرض الضغوط".

وقال إن "هذا المسمى تقريرا هو حسب النهج المألوف للإدارة الأمريكية مزيج من الأوهام والاتهامات الفارغة التي لم يتم تقديم أي وثيقة لإثباتها وهي تطرح من قبل من تدخلوا خلال القرن الأخير في شؤون 55 دولة مستقلة على الأقل في العالم بذرائع خاوية وهنالك قائمة طويلة من تدخلاتها اللا قانونية ضد شعوب العالم".

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واعتبر جرائم العسكرتارية في حياة الولايات المتحدة القصيرة منذ نشأتها بأنها كانت "أكبر من الكثير من الإمبراطوريات الدموية والعدوانية في التاريخ".

وأضاف، أن "هذه العسكرتارية كانت غير مسبوقة بحيث سجلت 135 حربا كبيرة في تاريخها وقد خلا 16 عاما فقط من عمرها البالغ 243 عاما من الحروب والمجازر وإراقة الدماء واستخدام مختلف أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية".

وخلص للقول "إن تجسس واشنطن على قادة دول العالم وغالبيتهم من حلفائها يعد من الحالات الأخرى للسجل الأسود والرهيب للإدارات الأمريكية".

المصدر: وكالة إيرنا الإيرانية