أمامنا 3 سنوات.. أردوغان يشيد بما حققه في سوريا وليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بفضل النظام الرئاسي الجديد، واجهت تركيا أزمة كورونا والمستجدات في سوريا وليبيا، مؤكدا أنه سيحصل مجددا على ثقة الشعب بالانتخابات المقبلة.

إقرأ المزيد

وأضاف أردوغان خلال اتصال عبر الفيديو من قصر "هوبر" الرئاسي بمدينة إسطنبول، هنأ فيه أعضاء حزب العدالة والتنمية بحلول عيد الفطر، أن "أمامنا 3 سنوات لتنفيذ برامجنا وتمتين علاقتنا مع الشعب، مشيرا إلى أن "حكومته لن تتوقف عن خدمة الشعب حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2023".

وقال: "لا توقف ولا راحة لأي منا، حكومة وحزبا، في مسيرة خدمة تركيا وشعبها حتى الانتخابات المقبلة وقت يحين تقديم الحساب أمام الشعب في الصناديق"، وأضاف أنه "ليس لديه شك في الحصول على ثقة الشعب مجددا في الانتخابات المقبلة، لدى توضيح الإنجازات والنجاحات التي وضعتها الحكومة في ظل النظام الرئاسي أمام الشعب".

وشدد أردوغان على أنه "لن يسمح بتسميم عقول المواطنين من قبل الذين لا يتقبلون الانتقال إلى النظام الرئاسي ومساهماته في تنمية بلادنا"، مشيرا إلى أنه "بفضل الفرص التي منحها النظام الرئاسي الجديد، تمكنا وبنجاح من مواجهة عدة اختبارات ابتداء من الزلزال إلى جائحة كورونا وصولا إلى المستجدات في سوريا وليبيا".

المصدر: الأناضول