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المكسيك تسجل 215 وفاة بكورونا

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المكسيك تسجل 215 وفاة بكورونا
Reuters EDGARD GARRIDO
المقابر في المكسيك
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أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 215 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 7394 حالة.

وقالت الوزارة: "تم تسجيل 2764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 68 ألفا و620 حالة".

وكانت الذروة السابقة للوفيات في الـ20 من مايو الجاري، عندما أبلغت السلطات عن 424 حالة.

وتشير الصحة العالمية إلى أن العدد الأكبر للمصابين بكورونا سجل في الأمريكيتين، حيث أصيب أكثر من مليوني شخص.

المصدر: "رويترز"

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