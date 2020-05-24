البرازيل تسجل أكثر من 15 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الأحد، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع ليصل إلى 363 ألفا و211 حالة.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي، إلى أنه "تم تسجيل 15 ألفا و813 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد.

وأضافت، أن "عدد الوفيات ارتفع ليصل إلى 22 ألفا و666 حالة، عقب تسجيل 653 وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وكانت الأرقام المعلنة لغاية مساء السبت 347 ألف 398 حالة إصابة، و22 ألفا و13 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"