إيطاليا تسجل انخفاضا ملحوظا في عدد الوفيات بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا يوم السبت، انخفاضا ملحوظا في عدد الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الحماية المدنية، إن إيطاليا سجلت 119 حالة وفاة جديدة بسبب وباء COVID-19 يوم السبت مقابل 130 في اليوم السابق، في حين ارتفع العدد اليومي للحالات الجديدة بشكل طفيف إلى 669 من 652 يوم الجمعة.

وأضافت الوكالة أن العدد الإجمالي للقتلى منذ ظهور المرض في 21 فبراير بلغ الآن 32735، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في إيطاليا منذ بدء تفشي المرض يبلغ الآن 229327، وهو سادس أعلى رصيد عالمي بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.

وانخفض عدد الأشخاص المسجلين على أنهم يحملون المرض إلى 57752 يوم السبت من 59322 في اليوم السابق.

وأوضحت الوكالة أنه تم اختبار 2.164 مليون شخص للفيروس حتى يوم السبت مقابل 2.122 مليون شخص يوم الجمعة من بين حوالي 60 مليون نسمة.

المصدر: وكالات