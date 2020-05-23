المكسيك تسجل رقما قياسيا جديدا لليوم الثاني على التوالي في معدل وفيات كورونا

سجلت المكسيك يوم الجمعة، رقما قياسيا للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد ودوّنت 479 حالة وفاة جديدة، إضافة إلى 2960 إصابة جديدة وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وأبلغت السلطات المكسيكية حتى الآن عن تسجيل 62.527 إصابة بفيروس كورونا، و6989 حالة وفاة منذ اكتشاف الحالات الأولى في المكسيك في أواخر فبراير.

وكانت الذروة السابقة للوفيات في 20 مايو، عندما أبلغت السلطات عن 424 حالة وفاة.

المصدر: رويترز