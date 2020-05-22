مخاوف من تصاعد الغضب في هونغ كونغ بعد قانون بكين حول "الأمن القومي"

أثار مشروع القانون الصيني لـ"الأمن القومي"، موجة غضب واسعة بين الناشطين في هونغ كونغ، من الرافضين لسيطرة الصين على المدينة التي كانت مستعمرة بريطانية.

ويعد الناشطون، هذا القانون مساسا بالحريات في هونغ كونغ، التي تتمتع بشبه حكم ذاتي داخل الصين وفق مبدأ "بلد واحد ونظامان".

وقد يعيد إعلان بكين صباح الجمعة مشروع القانون الرامي إلى منع "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب" في هونغ كونغ، تأجيج غضب سكان المدينة بعد هدوء لأشهر، بسبب التدابير المتخذة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

واعتبر الناشطون قرار الصين، واحدا من أسوأ الهجمات على المدينة، ودعوا السكان للنزول إلى الشارع للتظاهر.

المصدر: أ ف ب