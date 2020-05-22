موسكو لواشنطن: لا تعولوا على أن ندعو بكين إلى مفاوضات حول معاهدة "ستارت جديدة"

أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو لن تحرك ساكنا لتلبية رغبة الأمريكيين في إشراك الصين في المفاوضات حول معاهدة "ستارت جديدة".

وقال ريابكوف خلال ندوة نقاش عبر الفيديو اليوم الجمعة: "الأمريكيون يقولون- أحضروا لنا بالصينين إلى طاولة المفاوضات.. والسؤال يطرح نفسه - على أي أساس؟ نلتزم بقاعدة ثابتة لإجراء أي مفاوضات تتمثل في ضرورة أن يسترشد أطرافها بإدراكهم الواضح والواعي لمصالحهم الذاتية في تلك المفاوضات وأن يتحركوا انطلاقا من إرادتهم السياسية."

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وتايع: "نعرف موقف الصين بشكل جيد ونكن له احتراما كبيرا، ولا يمكن لزملائنا في واشنطن التعويل على أن نتخذ أي جهد من أجل تلبية رغبتهم هذه".

وفي وقت سابق، صرح مسؤولون أمريكيون مرارا، بأن البيت الأبيض يفكر في تمديد معاهدة "ستارت الجديدة" بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والتي ينتهي سريان مفعولها عام 2021، لكنه يقترح توسيع المعاهدة لتشمل أنواعا جديدة من الأسلحة، ولتنضم إليها الصين أيضا، بينمما تقول بكين إنها غير مهتمة وغير معنية بهذا الخيار.

المصدر: "نوفوستي"