جمعية فاتيكانية تخصص مساعدة مالية طارئة لأكثر من 20 ألف أسرة في سوريا

أعلنت جمعية فاتيكانية عن خطة مساعدة طارئة جديدة تشمل 20550 عائلة سورية كاثوليكية، أرثوذكسية وبروتستانتية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية "عون الكنيسة المتألمة البابوية" (ACS) توماس هاين غيلديرن، التي وضعت الخطة: "كل عائلة ستحصل على دعم لمرة واحدة بقيمة 25 يورو، مما سيسمح لها بشراء المواد الغذائية ومستلزمات النظافة اللازمة لحماية نفسها من فيروس كورونا".

وأشار غيلديرن إلى أن "المبلغ قد لا يبدو كبيرا، لكنه يعادل نصف الدخل الشهري لأسرة سورية عادية تقريبا"، مبينا أن الدعم الطارئ هذا سيصل إلى كثير من الناس، لكن يجب تنفيذه دون تأخير قبل أن ينتشر الوباء في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا للجمعية البابوية، فإن برنامج المساعدات الذي تبلغ قيمته أكثر من نصف مليون يورو، ينقسم إلى سبعة مشاريع منفصلة، بحيث يمكن تنظيم الدعم وفقا لمختلف المراكز السكانية. ويشمل البرنامج أسرا عديدة من المدن التي قصفت ودمرت خلال الحرب، بما فيها 6190 عائلة من حلب و7680 من حمص، كما يشمل حوالي 400 عائلة من مدينتي الحسكة والقامشلي، شمال شرق سوريا.

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية