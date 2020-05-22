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الجيش الإيراني: سنرد على أي خطأ أمريكي في الحسابات وفي أي نقطة من العالم

أخبار العالم

الجيش الإيراني: سنرد على أي خطأ أمريكي في الحسابات وفي أي نقطة من العالم
وكالة فارس
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري
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أكد قائد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الجمعة، أن بلاده سترد بشكل قاطع على أي "خطأ أمريكي في الحسابات وفي أي نقطة من العالم".

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وقال قائد الأركان الإيراني "إننا نشرف على تحركات الأعداء بمن فيهم الجيش الأمريكي في المنطقة والعالم"، مشددا على "عدم السماح لأحد باستعراض عضلاته لاستهداف أمن واستقلال ووحدة الأراضي الإيرانية وتهديد الثورة والنظام الإسلامي في إيران".

يتبع..

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