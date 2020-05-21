واشنطن: المعاهدات التي تنتهكها دول كروسيا وإيران لا تلزمنا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إن الرئيس دونالد ترامب أكد على أن الولايات المتحدة "لن تبقى طرفا في الاتفاقيات التي تنتهكها أطراف أخرى".

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وأضاف أن "أحد الأمثلة على ذلك هو معاهدة الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدى التي انتهكتها روسيا بنشر مجموعة من الصواريخ... واتفاق إيران النووي غير المنصف بالنسبة لأمريكا، إذ مهد الطريق لإيران حتى تصبح قوة نووية في غضون سنوات قليلة".

وتابع: "نتطلع للتفاوض مع روسيا والصين حول إطار جديد لمراقبة الأسلحة".

وجاء بيان أوبراين تزامنا مع تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض قولهم إن واشنطن قررت الانسحاب من معاهدة "السماء المفتوحة" المبرمة عام 1992.

من جهتها، أعلنت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة لم تبلغها رسميا بعد بانسحابها من اتفاقية "السماء المفتوحة"، معربة عن خيبة أملها إزاء هذا القرار.

المصدر: RT