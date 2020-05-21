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حرب بين خامنئي ونتنياهو على "تويتر" محورها القدس

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حرب بين خامنئي ونتنياهو على
Reuters AMMAR AWAD
المسجد الأقصى في القدس - أرشيف
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تدور حرب كلامية منذ أيام بين المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتانياهو، وسط تقارير عن قرصنة مواقع إلكترونية وهجمات معلوماتية بين الجانبين.

وتتزامن المواجهة الكلامية الجديدة بين الجانبين تزامنا مع "يوم القدس" الذي يصادف غدا الجمعة، حيث دعت إليه إيران في الأساس، وتتخلله عادة مسيرات في عدد من الدول العربية للتعبير عن معارضة احتلال إسرائيل للقدس.

من جهتها، تحتفل إسرائيل بـ"يوم القدس"، على أساس أنه ذكرى توحيد المدينة بعد سيطرتها على القدس الشرقية عام 67.

وغرد خامنئي الأربعاء قائلا، إن "إسرائيل تمارس إرهاب دولة، ومنذ تأسيسها، يتصرف الصهاينة كأنهم ورم سرطاني ويحققون أهدافهم عبر ذبح الأطفال والنساء والرجال".

وتابع: "فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الغاصب لا بد أن يضمحل وإزالة إسرائيل لا تعني إزالة الشعب اليهودي، فلا شأن لنا بهم.. الإزالة للكيان الغاصب".

من جهته، رد نتنياهو بتغريدات على "تويتر": "تهديدات خامنئي بالحل النهائي تذكر بالمخطط النازي.. الحل النهائي، هو للقضاء على الشعب اليهودي".

وأضاف: "عليه أن يعلم أن أي نظام يهدد إسرائيل بالإزالة سيجد نفسه في خطر مماثل".

بدوره كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على "تويتر": "مثير للاشمئزاز أن الذين وجدت حضارتهم الحل النهائي في غرف الغاز، يهاجمون الذين يسعون إلى حل حقيقي عبر صندوق الاقتراع، والاستفتاء".

وأضاف: "لماذا تخاف الولايات المتحدة والغرب من الديمقراطية؟ لا يجب على الفلسطينيين أن يدفعوا ثمن جرائمكم".

المصدر: "وكالات"

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