حرب بين خامنئي ونتنياهو على "تويتر" محورها القدس

تدور حرب كلامية منذ أيام بين المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتانياهو، وسط تقارير عن قرصنة مواقع إلكترونية وهجمات معلوماتية بين الجانبين.

وتتزامن المواجهة الكلامية الجديدة بين الجانبين تزامنا مع "يوم القدس" الذي يصادف غدا الجمعة، حيث دعت إليه إيران في الأساس، وتتخلله عادة مسيرات في عدد من الدول العربية للتعبير عن معارضة احتلال إسرائيل للقدس.

من جهتها، تحتفل إسرائيل بـ"يوم القدس"، على أساس أنه ذكرى توحيد المدينة بعد سيطرتها على القدس الشرقية عام 67.

وغرد خامنئي الأربعاء قائلا، إن "إسرائيل تمارس إرهاب دولة، ومنذ تأسيسها، يتصرف الصهاينة كأنهم ورم سرطاني ويحققون أهدافهم عبر ذبح الأطفال والنساء والرجال".

فلسطین، ملكٌ للشعب الفلسطیني وجزء من الأرض الإسلامیة. الکیان الغاصب لا بدّ أن یضمحل، وهذا هو قدر #فلسطین الّذي سیتحقّق عاجلاً أم آجلاً، ﴿والله غالب علی أمره ولکن أکثر الناس لایعلمون﴾#covid1948pic.twitter.com/yuZHwDMIUp — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) May 20, 2020

وتابع: "فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الغاصب لا بد أن يضمحل وإزالة إسرائيل لا تعني إزالة الشعب اليهودي، فلا شأن لنا بهم.. الإزالة للكيان الغاصب".

من جهته، رد نتنياهو بتغريدات على "تويتر": "تهديدات خامنئي بالحل النهائي تذكر بالمخطط النازي.. الحل النهائي، هو للقضاء على الشعب اليهودي".

تهديد خامنئي بتنفيذ "الحل النهائي" ضد إسرائيل يذكّر بخطة "الحل النهائي" النازية لإبادة الشعب اليهودي. يجب عليه أن يعلم بأن كل نظام يهدد إسرائيل بالتدمير يواجه خطرا مماثلا. pic.twitter.com/uSLgO66Vaw — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 20, 2020

وأضاف: "عليه أن يعلم أن أي نظام يهدد إسرائيل بالإزالة سيجد نفسه في خطر مماثل".

بدوره كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على "تويتر": "مثير للاشمئزاز أن الذين وجدت حضارتهم الحل النهائي في غرف الغاز، يهاجمون الذين يسعون إلى حل حقيقي عبر صندوق الاقتراع، والاستفتاء".

Disgusting that those whose civilization found a "Final Solution" in gas chambers attack those who seek a real solution at the ballot box, through a REFERENDUM.



Why are US and West so afraid of democracy?



Palestinians should not have to pay for your crimes, or for your guilt. pic.twitter.com/0jjB9jaljw — Javad Zarif (@JZarif) May 21, 2020

وأضاف: "لماذا تخاف الولايات المتحدة والغرب من الديمقراطية؟ لا يجب على الفلسطينيين أن يدفعوا ثمن جرائمكم".

المصدر: "وكالات"