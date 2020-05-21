فرنسا تسجل انخفاضا في وفيات وإصابات كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 83 حالة وفاة و318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

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ويرتفع بذلك العديد الإجمالي للوفيات إلى 28215، والإصابات إلى 144 ألفا و163 حالة.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في عدد الوفيات والإصابات مقارنة مع أمس الأربعاء الذي سجلت فيه 110 وفيات و418 إصابة جديدة.

ويستمر انخفاض عدد المرضى الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات، إذ يعالج حاليا 17583 شخصا، أي بتراجع قدره 358 حالة.

المصدر: "رويترز"