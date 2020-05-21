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بالفيديو.. 3 مصابين بإطلاق نار في منطقة ترفيهية بأريزونا الأمريكية

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بالفيديو.. 3 مصابين بإطلاق نار في منطقة ترفيهية بأريزونا الأمريكية
Reuters Joe Skipper
صورة أرشيفية
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أعلنت الشرطة الأمريكية أن ثلاثة أشخاص أصيبوا، وأحدهم في حالة حرجة، جراء حادث إطلاق نار وقع في مجمع ترفيهي غربي مدينة فينيكس، مركز ولاية أريزونا.

وأكدت المتحدثة باسم شرطة مدينة غلانديل المجاورة لفينيكس، تيفاني نغالولا، أثناء موجز متلفز، أن الحادث وقع الليلة الماضية في منطقة ويستغيت الترفيهية التي استأنفت أنشطتها بعد تخفيف القيود المفروضة لردع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرحت المتحدثة بأن المهاجم الذي لم يتم الكشف عن اسمه توقف عن إطلاق الرصاص عندما وصلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، مضيفة أن الضباط تصدوا لمطلق النار وتمكنوا من إلقاء القبض عليه.

وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى محلي حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات، يظهر بعضها رجلا قيل إنه مطلق النار، وهو مسلح ببندقية آلية.

ويعد الهجوم من أوائل حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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