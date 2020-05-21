بالفيديو.. 3 مصابين بإطلاق نار في منطقة ترفيهية بأريزونا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية أن ثلاثة أشخاص أصيبوا، وأحدهم في حالة حرجة، جراء حادث إطلاق نار وقع في مجمع ترفيهي غربي مدينة فينيكس، مركز ولاية أريزونا.

وأكدت المتحدثة باسم شرطة مدينة غلانديل المجاورة لفينيكس، تيفاني نغالولا، أثناء موجز متلفز، أن الحادث وقع الليلة الماضية في منطقة ويستغيت الترفيهية التي استأنفت أنشطتها بعد تخفيف القيود المفروضة لردع تفشي فيروس كورونا المستجد.

Breaking: At least 2 injured in shooting at Westgate Entertainment District in Glendale, Arizona. A suspect is in custody. pic.twitter.com/f1LyBfoFAI — PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 21, 2020

وصرحت المتحدثة بأن المهاجم الذي لم يتم الكشف عن اسمه توقف عن إطلاق الرصاص عندما وصلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، مضيفة أن الضباط تصدوا لمطلق النار وتمكنوا من إلقاء القبض عليه.

#Westgate is teeming with law-enforcement right now after at least two people were shot. One suspect in custody.

Unclear how many victims total. No word on a motive.

Police chopper is still overhead @ABC15pic.twitter.com/GuPwi5QrJL — Zach Crenshaw (@ZachCrenshaw) May 21, 2020

وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى محلي حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات، يظهر بعضها رجلا قيل إنه مطلق النار، وهو مسلح ببندقية آلية.

ويعد الهجوم من أوائل حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية