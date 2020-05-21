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جزر سيشل تعلن خلوها من كورونا

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جزر سيشل تعلن خلوها من كورونا
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أعلنت جزر سيشل الواقعة في المحيط الهندي، خلوها من فيروس كورونا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في هذه الجزر التي تعتمد على السياحة.

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ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عن مفوض شؤون الصحة العامة جودي جيديون، قوله إنه ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لآخر مريض بالفيروس.

وأضاف أن جزر سيشل لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس، منذ الخامس من أبريل الماضي.

وأشار إلى أنه لا يزال يتعين على المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي، لتجنب اندلاع موجة جديدة من الإصابات.

المصدر: "د ب أ"

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