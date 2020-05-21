عالم أمريكي كبير ينصح بعدم التعويل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا قريبا

قال عالم أمريكي كبير يوم الأربعاء إنه يتعين على الحكومات ألا تعول على ظهور لقاح ناجح لكوفيد-19 قريبا حين تتخذ قراراتها بشأن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الجائحة.

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وأوضح الباحث الرائد بمجال السرطان والإيدز والجينات البشرية، وليام هيسلتاين، إن أفضل طريقة الآن للتعامل مع المرض تكمن في السيطرة عليه من خلال التعقب الدقيق للعدوى واتباع إجراءات العزل الصارمة لمنع تفشي الفيروس.

ويشير العالم المشهور إلى أن لقاحات تم تصنيعها سابقا لأنواع أخرى من فيروسات كورونا فشلت في حماية الأغشية المخاطية في الأنف حيث مدخل الفيروس لجسم الإنسان.

وأكد الباحث على إمكانية السيطرة على كورونا من خلال تحديد العدوى بدون علاج فعال أو لقاح، والعثور على الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس وعزلهم.

وبين العالم أنه على الناس استخدام الكمامات وغسل اليدين وتطهير الأسطح والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقال إن الصين وبعض الدول الآسيوية الأخرى اتبعت هذه الاستراتيجية بنجاح فيما لم تقم الولايات المتحدة ودول أخرى بما عليها "للعزل الإجباري" للذين تعرضوا للفيروس.

المصدر: رويترز