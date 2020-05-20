عدد إصابات كورونا في بيرو يتجاوز الـ 100 ألف

أعلنت وزارة الصحة في بيرو أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ 100 ألف حالة.

وأفادت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 104 آلاف و20 حالة مؤكدة. كما ارتفعت حصيلة الضحايا من 2914 حالة أمس إلى 3024 اليوم.

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وتشهد بيرو انتشار متسارعا للفيروس، حيث تم تسجيل مضاعفة عدد الإصابات خلال أسبوعين، مما أدى إلى ضغط كبير على المستشفيات والنقص في الأدوية.

وتشير التقارير إلى أن أسعار بعض الأدوية في البلاد ازدادت بـ 10 أضعاف.

كما تضرر اقتصاد البلاد جراء إجراءات الإغلاق التي تم فرضها حتى 24 مايو الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا. وقد فقد ملايين البيروفيين العمل على خلفية الأزمة.

وسجلت بيرو ثاني أكبر حصيلة لإصابات كورونا في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل.

المصدر: رويترز