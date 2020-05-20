 
مباشر
عاجل
السلطات الروسية: وفاة 68 شخصا جراء فيروس كورونا في موسكو خلال يوم

عدد إصابات كورونا في بيرو يتجاوز الـ 100 ألف

أخبار العالم

عدد إصابات كورونا في بيرو يتجاوز الـ 100 ألف
Globallookpress Cesar Lanfranco/dpa
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nx7b

أعلنت وزارة الصحة في بيرو أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ 100 ألف حالة.

وأفادت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 104 آلاف و20 حالة مؤكدة. كما ارتفعت حصيلة الضحايا من 2914 حالة أمس إلى 3024 اليوم.

إقرأ المزيد
كشف بؤرة جديدة لجائحة
كشف بؤرة جديدة لجائحة "كوفيد-19"

وتشهد بيرو انتشار متسارعا للفيروس، حيث تم تسجيل مضاعفة عدد الإصابات خلال أسبوعين، مما أدى إلى ضغط كبير على المستشفيات والنقص في الأدوية.

وتشير التقارير إلى أن أسعار بعض الأدوية في البلاد ازدادت بـ 10 أضعاف.

كما تضرر اقتصاد البلاد جراء إجراءات الإغلاق التي تم فرضها حتى 24 مايو الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا. وقد فقد ملايين البيروفيين العمل على خلفية الأزمة.

وسجلت بيرو ثاني أكبر حصيلة لإصابات كورونا في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا